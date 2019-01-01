البديل الألماني يأمل في خروج اليونان من منطقة اليورو بعد فوز المحافظين

أعرب حزب البديل من أجل ألمانيا، عن أمله في خروج اليونان من منطقة اليورو بعد فوز المحافظين في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد.



وبعد أن أشارت التوقعات الأولية مساء اليوم إلى فوز المحافظين، قال الكسندر جاولاند، رئيس الحزب اليميني الشعبوي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب:" أتمنى أن يكون الخروج القريب من اليورو هو هدف الحكومة الجديدة".



من جانبها، قالت اليس فايدل، التي تشارك في رئاسة الكتلة البرلمانية للبديل إن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس باع نفسه لبروكسل على مدار فترة طويلة من خلال عدد كبير من " مظلات الإنقاذ".



وأضافت أن عدم نجاح هذا على مدار فترة طويلة اتضح الآن للناخبين اليونانيين " ونحن بوصفنا حزب البديل، قد حذرنا من ذلك منذ أول نسخة مما يسمى بحزمة الإنقاذ".



وحسب التوقعات الأولية، فاز حزب (الديمقراطية الجديدة) المحافظ بالانتخابات البرلمانية اليونانية وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية اليونانية أن الحزب حصل على 8. 39%، فيما حصل حزب تسيبراس اليساري على 31.5 %.