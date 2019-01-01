السيسي يعلن قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قواعد المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية كما أعلن إطلاق نظام المدفوعات والتخليص الرقمى.



جاء ذلك خلال افتتاحه جلسة أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية المقامة الآن فى النيجر، حيث طلب من مفوض التجار والصناعة بإطلاع الموجودين بالقاعة على قائمة الدول التى على صدقت على اتفاقية التجارة الحرة.





