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عالم

وزير النفط الإيراني متفائل بتحسن صادرات بلاده النفطية

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:07 م
وزيرالنفط الإيراني
وزيرالنفط الإيراني بيجن زنغنه
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نقل التلفزيون الرسمي عن وزيرالنفط الإيراني بيجن زنغنه قوله اليوم الأحد، إنه "متفائل جدا" إزاء حدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية على المصدر الرئيسي لدخل إيران.

وقال زنغنه للتلفزيون "إنني متفائل جدا بتحسن صادراتنا من النفط". وأضاف أن التعاون بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة سيحقق استقرار السوق.

وقالت مصادر في مجال الصناعة لرويترز الشهر الماضي إن صادرات إيران من النفط الخام هبطت في يونيو إلى 300 ألف برميل يوميا أو أقل بعد أن شددت واشنطن العقوبات على صادرات إيران من النفط في مايو، وفي أبريل 2018 تجاوزت صادرات إيران من النفط 2.5 مليون برميل يوميا.
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