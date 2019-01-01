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عالم

جيبوتي ترحب بالاتفاق السياسي في السودان وتجدد دعمها للخرطوم

الأحد 07/يوليه/2019 - 09:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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رحبت جيبوتي بالاتفاق الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وأكدت جيبوتي في بيان الأحد، على أهمية الاتفاق، مشيرة إلى أنه يشكل خطوة كبيرة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية والسلام والوفاق، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأشادت جيبوتي بجهود الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا في تقريب وجهات النظر بين المعارضة والمجلس العسكري، مشددة في الوقت ذاته على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه بما يحفظ سيادته وأمنه واستقراره وتحقيق الازدهار.

وأعلن المبعوث الأفريقي في السودان، محمد ولد لبات الجمعة الماضي، عن اتفاق المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل.

كما يشمل الاتفاق أيضا التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
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