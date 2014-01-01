مدرب الجزائر في كأس العالم 2014 مرشح لقيادة المغرب

كشفت تقرير فرنسي عن اقتراب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب من الرحيل بعد إخفاقه في قيادة أسود الأطلسي لأدوار متقدمة في بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.



وخرج منتخب المغرب من دور الـ16 لكان 2019 بعد الخسارة من بنين 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية في مفاجأة مدوية بالبطولة.



وذكر موقع"foot-sur7" الفرنسي، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع تواصل مع البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني الحالي لنادي نانت الفرنسي من أجل التفاوض معه على تدريب منتخب المغرب في الفترة المقبلة.



يذكر أن حليلوزيتش قاد الجزائر للتأهل إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم 2014، لكن الخضر ودعوا البطولة بعد الخسارة من ألمانيا بهدفين مقابل هدف.



