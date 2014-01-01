كيبورد مايكروسوفت يقلد حركات الوجه (فيديو)

أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة تحمل اسم Puppets على لوحة مفاتيحها Swiftkey للهوااتف الذكية، فالميزة الجديدة تعتمد على قيام المستخدم بتسجيل فيديو مدته 30 ثانية بالكاميرا السيلفي لهاتفه ولكن سيتم محاكاة حركات وجهه بواسطة أي من الحيوانات الكرتونية مثل البومة والتنين والباندا وغيرهم.



وتعتبر الميزة الجديدة هي محاولة من مايكروسوفت للحاق بركب الاهتمام بتقنيات التعرف على الوجوه ورصد حركتها والذكاء الاصطناعي التي بدأتها أبل مع ميزة Animoji مع آيفون اكس، ولكن توظيف مايكروسوفت للميزة مباشرة داخل الكيبورد يجعلها الأكثر عملية على الإطلاق لأنها ستجعلك تعبر عما تريد قوله من خلال حيوانك المفضل ولكن بصوتك وحركاتك المميزة.



وبدأت الميزة الجديدة في الوصول إلى المستخدمين تدريجيًا على هواتفهم، بحيث تصل إلى الجميع على مدار الأسابيع المقبلة.