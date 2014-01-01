المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات يتوج بمونديال فرنسا للمرة الثانية على التوالي

توج المنتخب الأمريكي لسيدات كرة القدم بكأس العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخه، عقب الفوز على هولندا بثنائية نظيفة فى المباراة النهائية التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب جروباما ستاديوم بفرنسا.



وأحرز هدفى أمريكا ميجان رابينو من ضربة جزاء فى الدقيقة 61 وروز لافيل فى الدقيقة 69.



ويذكر أن المنتخب الأمريكى للسيدات كان قد توج بالبطولة أعوام ١٩٩١ و١٩٩٩ و٢٠١٥ و٢٠١٩.