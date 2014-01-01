شاومي: Mi Mix 4 أعلى من مستشعر سامسونج في التصوير

تستعد شركة شاومي، لطرح هاتفها Mi Mix 4 في الفترة المقبلة محملًا بمستشعر تصوير بدقة 64 ميجابكسل، واشار مدير شركة شاومى أنه سيكون أفضل من مستشعر سامسونج الأحدث الذي يقدم نفس دقة الوضوح.



وأن مستشعر هاتف شاومي المقبل سيكون أفضل من مستشعر ISOCell Bright GW1 من سامسونج، ولكنه لم يكشف عن الأوجه التي سيتفوق فيها مستشعر شاومي، حيث أن هناك معايير مختلفة في التصوير مثل القدرة على التصوير الليلي وحجم البيكسل الواحدة وحجم المستشعر نفسه ووكذلك تطوير مدى حساسية المستشعر للضوء.



يُذكر أن سامسونج تعتبر رائدة في عالم مستشعرات التصوير ذات جودة الـ 64 ميجابكسل، إلا أن سوني كانت قد وعدت باقتراب طرحها لمستشعرها بنفس الدقة لمنافسة العملاق الكوري، وهذا ما قد يجعلنا نتوقع أن هاتف شاومي القادم سيكون أول من يحمل مستشعر سوني الجديد.