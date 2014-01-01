"التعليم العالي": 35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 35 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019-2020.



وقال رئيس قطاع التعليم بالوزارة- في تصريح اليوم الأحد- إن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.



جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت أمس السبت وتستمر حتى 20 يوليو الحالي، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".