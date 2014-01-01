الأحد 07 يوليه 2019 الموافق 04 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

"التعليم العالي": 35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الأحد 07/يوليه/2019 - 07:11 م
السيد عطا، رئيس قطاع
السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي
أ ش أ
طباعة
أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 35 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019-2020.

وقال رئيس قطاع التعليم بالوزارة- في تصريح اليوم الأحد- إن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت أمس السبت وتستمر حتى 20 يوليو الحالي، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

تقرير.. ليفربول سعيد بخروج صلاح من كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة

منذ حوالي 16 ساعة

تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تحقيقات موسعة في غرق باخرة نيلية بالدقي

ads

الصور

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

image description

100 صورة من لقاء توديع مصر لأمم أفريقيا 2019

image description

الجماهير تشعل استاد القاهرة

ads

الأكثر قراءة

"أمك صاحبتي".. سيارة تخدش حياء المواطنين بشوارع المنصورة

بعد عودته من السفر.. شاب يقتل والدته بطريقة مروعة فى قنا

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

ستوديو

عبد المحسن سلامة: تعديل شروط الدعم هدفه توصيله لمستحقيه وللمواطنين الأولى بالرعاية

زوجة ماجد المصري تستعرض إطلالتها في حفل زفاف نجله (صور)

هل تتدخل تركيا عسكريا في ليبيا بعد لقاء السراج وأردوغان؟

عبدالمحسن سلامة: تراجع السادات عن الإصلاح الاقتصادي كان خاطئا

ads

رياضة

كوبا أمريكا تكشف الوجه الآخر لميسي

يوفنتوس يطيح بنجميه من أجل إيكاردي

مدرب الجزائر في كأس العالم 2014 مرشح لقيادة المغرب

أمريكا تتخطى هولندا وتتوج بلقب كأس العالم للسيدات

الرئيس نيوز

الصين: وزير خارجية بريطانيا يتبنى "عقلية الحرب الباردة" بشأن هونج كونج

صاحب هدف جنوب إفريقيا: حزين لأنني جرحت مشاعر 80 ألف مشجع

هشام يكن وعبد الواحد السيد وعمرو زكي أعضاء في لجنة "الوفد" الرياضية

ليلى مقلد في ذكرى استشهاد أبطال الكتيبة 103: "لولاكم ما كنا آمنين"

منوعات

بالصور.. 5 تماثيل ظلمت أصحابها

خطة فيسبوك لطرح عملة رقمية مشفرة تثير البنك المركزي الأوروبي

7 خرافات عن الشيخوخة توقف عن تصديقها

دراسة: رفع الأثقال مفيد في تقليل دهون القلب

كشكول

توجيهات للمدارس الابتدائية بشأن المرحلة الثانية لاستقبال طلبات الإلتحاق

"فاضل" تكشف لـ"كشكول" كيفية التقديم لمدرسة الثانوية الفنية للبترول

للمعلمين.. ننشر الأوراق المطلوبة لاختبار الترقي الإلكتروني

وكيل الأزهر يكرم فريق أطباء أنقذ طالب تايلاندي سقط من الطابق الرابع

إسلام سياسي

فرح إخواني لخروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا

الرئيس الأفغاني يدين هجوم طالبان على مديرية الأمن الوطني بـ"غزني"

انطلاق مؤتمر السلام الأفغاني بين طالبان وامريكا بالدوحة

اعتقال ممول بارز لتنظيم "القاعدة" فى باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
د. منى حلمى
«قطعة لحم» بلا مشاعر وجاهزة تحت طلب الذئب الجائع
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
المزيد
ads

الثقافة

خبير قانوني يدعو لتأسيس منتدى للثقافة القانونية في الأدب العربي

قصو الثقافة تفتتح فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأي الثقافي"

ورش فنون تشكيلية متنوعة بثقافة القاهرة

الليلة.. "إيطاليا والمسرح" بالمركز الثقافي الإيطالي

صفحتنا ع الفيس بوك