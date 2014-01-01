باكامبو يشارك ماني وإيجالو صدارة هدافي الكان

سجل سيدريك باكامبو، مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، هدف التعادل في مرمى مدغشقر، خلال المباراة المقامة بينهما، ضمن مواجهات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، والمقامة على استاد الإسكندرية.



ودون باكامبو هدفه الثالث في البطولة، بعدما أحرز هدفين في شباك زيمبابوي بالجولة الثالثة لدور المجموعة، خلال المباراة التي فاز فيها الكونغو بأربعة أهداف دون رد.



وعادل باكامبو، أهداف الثنائي أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا، وساديو ماني جناح السنغال، ولكل منهم 3 أهداف.



ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع المتفوق من مواجهة تونس وغانا غدًا، الثلاثاء، بالدور ربع النهائي.