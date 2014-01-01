لودي: لاعب أتلتيكو مدريد مثلي الأعلى

أكد البرازيلي رينان لودي، الذي اجتاز الأحد الاختبار الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي أتلتيكو مدريد، أنه لاعب كرة يدافع بشكل "جيد" ويهاجم بشكل "جيد للغاية" أيضًا.



وأشار الظهير الأيسر الجديد للروخيبلانكوس إلى أنه كان "سعيدًا للغاية لوجوده هنا" لأنه انضم لـ"نادي كبير"، وعبر عن رغبته في أن يكون أحد أوراق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي لم يتحدث معه بعد، وأن يكون برفقة زملائه الجدد في الفريق.



وأوضح اللاعب القادم من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي أن مواطنه فيليبي لويس يعد "مثله الأعلى" وأنه تعلم الكثير منه.



وبدأ لودي مسيرته الاحترافية مع نادي أتلتيكو باراناينسي، وشارك مع الفريق الأول في 49 مباراة رسمية سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أخرى.