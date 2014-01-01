ثنائية بواتنج تمنح بنيتز بداية مظفرة في الصين

قاد الإسباني رفائيل بنيتز المدرب الجديد لداليان يفانج فريقه للانتصار 3-1 على هينان جياني اليوم الأحد ليبدأ المدرب السابق لليفربول وريال مدريد مسيرته في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم بالفوز.



وشهد بنيتز، الذي تولى تدريب داليان عقب فشله في التوصل لاتفاق بشان عقد جديد مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نهاية الشهر الماضي، تألق لاعبه إيمانويل بواتنج الذي سجل ثنائية بواقع هدف في كل شوط وبينهما أحرز يانيك كاراسكو ركلة جزاء ليظل الفريق في المركزالعاشر بين 16 فريقا.



وقلص إيفو الفارق قبل 19 دقيقة من النهاية لكن فريق بنيتز تماسك وحافظ على انتصاره.



وقال المدرب الإسباني عقب المباراة، "أوجه شكري للجميع على مساندتي من اليوم الأول لوصولي هنا. من غير المنطقي إجراء تغييرات في فترة زمنية قصيرة.



"مهمتي هي إيصال أفكاري للاعبين بالتدريج، وأتمنى أن يكون تنظيم الفريق أكثر قوة خلال الفترة المقبلة والتواصل أكثر سلاسة".



ووضع بواتنج فريقه في المقدمة في الدقيقة 20 وضاعف كاراسكو النتيجة قبل ست دقائق من الاستراحة عبر ركلة جزاء.



ليعود المهاجم الغاني وسجل هدفه الشخصي الثاني بعد تسع دقائق من بداية النصف الثاني من المباراة بتسديدة من عند منطقة الجزاء بدلت اتجاهها وسكنت الشباك.



وقلص إيفو الفارق بضربة رأس من مدى قريب لكن فريق بنيتز حافظ على تقدمه ليحصد الثلاث نقاط.



وتقدم داليان بفارق ثلاث نقاط عن هينان؛ ليبتعد بفارق تسع نقاط عن بكين رينهي وتيانجين تيانهي القابعين في مركزي الهبوط.