افيال كوت ديفوار كامل العدد قبل لقاء نسور مالي غدا

اختتم منتخب كوت ديفوار استعداداته لمواجهة منتخب مالي غدا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وخاض افيال كوت ديفوار مرانهم اليوم في إحدى الملاعب الفرعية لنادي وادي دجلة بمشاركة جميع اللاعبين وعلى رأسهم نجم توتنهام الإنجليزي سيرجي اورييه الذي غاب عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين .



وحرص المدير الفني ابراهيما كمارا على الاجتماع مع لاعبيه قبل بداية المران والحديث معهم حول أهمية الفوز وعبور عقبة نسور مالي .



واختتم الفريق العاجي تدريباته بالتركيز على فقرة ركلات الجزاء الترجيحية .



وتلعب كوت ديفوار مع مالي غدا في تمام السادسة مساء على ملعب السويس في ختام مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأفريقية .