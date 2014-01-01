الرئيس السنغالي يقلد أمين رابطة العالم الإسلامي وسام الدولة

قلد رئيس جمهورية السنغال مكي سال، اليوم الأحد - بقصر الحكم بالعاصمة السنغالية داكار - الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وسام الدولة الأكبر تقديرًا لجهوده العالمية في نشر قيم الاعتدال الديني وتعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، ومبادراته وبرامجه الإنسانية حول العالم.



وأعرب العيسى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - عن سروره بزيارته للسنغال والتواصل مع القيادات السياسية والدينية فيها، مؤكدًا أن ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي حول العالم خاصة في القارة الأفريقية يمثل واجبًا إسلاميًا وإنسانيًا تمليه قيم الدين الإسلامي الحنيف، ولاسيما تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات والإثنيات.