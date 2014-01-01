بينيتيز يستهل مشواره بالدوري الصيني بثلاثية أمام هينان

استهلَّ المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، مشواره مع فريقه الجديد داليان يفانج الصيني، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على هينان جيانيي، في بطولة الدوري الممتاز، الأحد.



وأحرز أهداف الفريق اثنان من اللاعبين القدامى المعروفين في الدوري الإسباني، وهما مهاجم فريق ليفانتي الأسبق إيمانويل بواتينج الذي سجل ثنائية، والبلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجل من نقطة الجزاء.



كما شارك في اللقاء لاعب الوسط السلوفاكي ماريك هامشيك، الذي كان تحت إمرة بينيتيز أيضًا عندما كان مدربًا لنادي نابولي الإيطالي.



وبهذا الفوز، احتلَّ نادي داليان يفانج المركز العاشر بجدول المسابقة بعد مرور 16 جولة وعلى بعد 9 نقاط من الهبوط و22 نقطة من المتصدر، كين سينوبو جوان.