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عالم

طلاب غانا يتصدرون الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في الصين

الأحد 07/يوليه/2019 - 06:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن السفير الصينى لدى غانا وانج شيتينج أن عدد الطلاب الغانيين الذين يدرسون فى الصين يبلغ 6500 ألف طالب، متصدرين بذلك الطلاب الأفارقة الدارسين في الصين.
جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها السفير الصيني خلال فعاليات المؤتمر الصيني الأفريقي للسكان والتنمية الذى عقد مؤخرا في العاصمة الغانية أكرا.
وقال السفير الصينى إنه على الرغم من أن غانا تعد دولة متوسطة الحجم من حيث عدد سكانها، إلا أن عدد الطلاب الغانيين الدارسين فى الصين يعد أكبر من عدد الطلاب الأفارقة هناك".
وأكد السفير الصينى أن بلاده وأفريقيا ستواصلان السعي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية والسكان من أجل ضمان تحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.
من جانبه، قال ديريك أمبادو أحد الطلاب الغانيين السابقين الذين درسوا في الصين وعمل مترجما باللغتين الصينية والإنجليزية في المؤتمر، إن نظام التعليم في الصين يتسم بالجدية والانضباط.
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