العاهل السعودي يستضيف 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440 هجرية.



وقال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إن الوزارة ستعمل عاجلًا عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كل التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.