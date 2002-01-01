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رياضة

بارتي تلتزم الدبلوماسية ضد تجاهلها في ويمبلدون

الأحد 07/يوليه/2019 - 06:52 م
الأسترالية أشلي بارتي
الأسترالية أشلي بارتي
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رفضت الإسترالية أشلي بارتي، المصنفة الأولى بين لاعبات التنس المحترفات، الرد على التجاهل الذي تتعرض له في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الكبرى للعبة.

وكانت بارتي عززت آمال بلادها في حصد أول لقب للفردي بويمبلدون منذ عام 2002، بعد التأهل للدور الرابع.

وتعرضت بارتي لموقف مستفز من القناة السابعة الناقلة لمباريات البطولة، بعدما فضلت بث مباراة مواطنيها نيك كيريوس وجوردان طومسون في منافسات الدور الأول للرجال، بدلا من بث مباراتها الأولى ضد الصينية تشينج سايساي.

ورغم الهجوم الكبير على المحطة التليفزيونية من مستخدمي "تويتر"، ووصف قرار المحطة بأنه نوع من "التمييز"، فقد رفضت بارتي انتقاد التصرف، وقالت ببساطة "إذا كان يمكن للناس مشاهدتي فهذا رائع وإن لم يتمكنوا فهم لا يستطيعون وحسب".

وتعاملت بنفس البساطة عند تحديد مباراتها الثانية ضد أليسون فان أويتفانك في الملعب الفرعي رقم 2، بينما لعبت البريطانيتان كاميرون نوير وجوهانا كونتا في الملعب الرئيسي.

وعلّقت بارتي على الأمر بالقول "سألعب في أي مكان يحدد لي.. لا يوجد ملعب سيئ في ويمبلدون. كل الملاعب جميلة واستمتعت حقًا بالملعب رقم 2".

كما تصرفت بدبلوماسية في موقف ثالث عند التعليق على رد فعل سيرينا ويليامز بطلة ويمبلدون 7 مرات، والتي عبرت عن دهشتها حين إبلاغها بأن بارتي تصدرت التصنيف العالمي، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل البطولة.

ورغم رد فعل سيرينا المثير للجدل والذي عرَّضها لانتقاد من اللاعب المعتزل سام جروث في عمود صحفي، حيث وصف تصرف اللاعبة الأمريكية بأنه "مؤسف"، فإن بارتي تعاملت ببرود أعصاب مجددًا وقالت "لم تشارك سيرينا في كثير من البطولات مؤخرًا لذا لا أنشغل كثيرًا بهذا الأمر".

واضطرت سيرينا لتوضيح موقفها وقالت "لا أعرف عما يتحدث (جروث) أنا سعيدة لأن بارتي رقم واحد الآن.. إنها شخصية رائعة".

وظهرت بارتي (23 عامًا) أخيرًا في الملعب الرئيسي عندما واجهت البريطانية هارييت دارت، السبت، وستعود للملعب رقم 2 عندما تواجه أليسون ريسك، الإثنين.
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