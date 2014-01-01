تقرير: يوفنتوس يحدد موعد تقديم ماتياس دي ليخت

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، موقع إعلان يوفنتوس تعاقده مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.



وتشير غالبية التقارير إلى أن يوفنتوس اتفق مع دي ليخت على إتمام الصفقة، لكن العقبة الوحيدة تتمثل في أياكس، ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن أياكس يريد الحصول على 70 أو 80 مليون يورو، في حين يعرض يوفنتوس 67 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.



وبحسب صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ فإن يوفنتوس يريد تقديم ماتياس دي ليخت، يوم الأربعاء المقبل، مع انطلاق المعسكر التدريبي للفريق الخاص بالموسم الجديد، أو يوم 19 يوليو الجاري، مع بدء الجولة الآسيوية.



واتفق يوفنتوس مع دي ليخت على الشروط الشخصية للاعب، ليتفوق على ناديي برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.



وشارك دي ليخت، البالغ من العمر 19 عامًا، في 55 مباراة موسم 20182019 مع أياكس، بواقع 4848 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 4.