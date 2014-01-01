مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 821 كرتونة غذائية في سقطري اليمنية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي 821 كرتونة غذائية، تزن 60 طنًا و754 كيلوجرامًا في محافظة سقطرى باليمن، استفاد منها 4 آلاف و926 فردًا.



وذكر المركز- في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد- أن التوزيع شمل قرى (بدهولة، وعبطارة، ومحفر حدرهن، وحلمهي، وحييف، وكازة، ومحفرهين، ومطيف، وزاحق، وقبهين، وقباهن بروده، وعقلقهل) في منطقة نوجد التابعة لمديرية حديبو.



يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.