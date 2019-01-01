خبير قانوني يدعو لتأسيس منتدى للثقافة القانونية في الأدب العربي

دعا المستشار خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وعضو اتحاد كتاب مصر إلى تأسيس منتدى للثقافة القانونية في الأدب العربي تتفاعل به ومعه كل الأقلام والأفكار لتبادل الرؤى حول كيفية تفعيل ما سبقنا إليه آباؤنا وأجدادنا، وما نستشرفه لأبنائنا وأحفادنا لنشر الوعي بتلك الثقافة للحفاظ على الأوطان، وتعظيم قيم الحق والخير والجمال والتسامح.



وأضاف القاضي، خلال الندوة التي أقامها اتحاد كتاب مصر حول "الثقافة القانونية في الأدب العربي"، أن هناك ارتباطا وثيقا بين ثلاثية القانون والدولة والشعب، حيث إن وجود القانون يرتبط بوجود الإنسان في مجتمعٍ، ومن ثم فلا غنى له عنه، فهو ضرورة ملحة للإنسان على المستويات كافة.



وأشار إلى أن القانون يعد علامة على الوجود البشري واستمراره، وحاضره ومستقبله، بل إن تقدم الدول وقيام الحضارات يدور وجودًا وعدمًا وقوة وضعفًا وإيجابًا وسلبًا مع رسوخ اقتناعها باحترام القانون وقدسيته ووعي الشعوب به، ولهذا تتعدد أهداف القانون وغاياته والنتائج المترتبة على سيادته وتمسك الإنسان به.



وأشار القاضي إلى أنه نشر ثلاثة كتب في الأدب العربي عنوانها (من روائع الأدب القضائي) أصدرتها مكتبة الأسرة أعوام ٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٢.