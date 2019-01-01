شون وصوامع المنيا تستقبل 327 ألف طن قمح منذ بدء الحصاد

قال محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 327 ألفا و91 طنا و154 كيلوجراما منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأحد.



من جانبه.. أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم توريد 155 ألفا و569 طنا و639 كيلوجراما بالبنك الزراعي، و48 ألفا و813 طنا و476 كيلوجراما بقطاع المطاحن، و109 آلاف و794 طنا و465 كيلوجراما بالقابضة للصوامع، و4 آلاف و485 طنا و20 كيلوجراما بشركة مطاحن مصر العليا، و8 آلاف و428 طنا و554 كيلوجراما بشركة روجينا للمكرونة.



وأكد وكيل الوزارة استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة، لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم.