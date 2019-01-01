قصو الثقافة تفتتح فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأي الثقافي"

افتتحت رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأي الثقافي" والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو2019، لاثنين وعشرين متدربًا من إقليم وسط الصعيد الثقافي، والإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وذلك بمقر الإدارة المركزية للتدريب بمصر الجديدة.



يعتبر الهدف الرئيسي من الورشة هو تطوير العمل الثقافي وتزويد المتدربين بالمنهج العلمي وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية لقياس الرأي الثقافي، ودعم التنمية الثقافية بمواقع الهيئة وفقا لخطة التنمية المستدامة.



جاء ذلك فى إطار رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة للدور المنوط به الإدارة العامة لقياس الرأي الثقافي في مسح التربة الثقافية المصرية لقياس المردود الثقافي على الرواد من كافة الفئات في مختلف المواقع الثقافية.