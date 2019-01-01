ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة، بالإضافة إلى 25 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضحت هيئة ميناء دمياط- في بيان لها اليوم الأحد- أن الميناء غادرته 596 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34 ألفا و76 طنا من البضائع العامة، منها 53 سيارة نقل محملة بـ2434 طن قمح، كما غادره قطاران بحمولة إجمالية 2626 طنا، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 21 ألفا و95 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و530 طنا.



وأشارت إلى أن حركة الصادرات من البضائع العامة شملت 1500 طن رمل، و6600 طن يوريا، و4000 طن ملح، و700 طن علف، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 524 حاوية مكافئة، بينما الوارد من الحاويات بلغ 330 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1114 حاوية مكافئة.



وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15 ألفا و544 طن حديد، و3647 طن أرز أبيض، و8 آلاف و309 أطنان قمح، و4 آلاف و889 طن خشب، و2399 طن زيت، و4 آلاف و400 طن سكر، و6 آلاف و735 طن ذرة، و6 آلاف و501 طن كسب عباد.