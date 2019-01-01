ورش فنون تشكيلية متنوعة بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة خزف لاستكمال تشكيل جدارية المكتبة بنادي الموهوبين للدكتور محمود أبو هادي.



كما استكمل بيت ثقافة نادي طيران مصر الجديدة ورشة الفنون التشكيلية، بينما أقام قصر ثقافة المطرية مسابقة ثقافية.



نفّذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام ورشة جبس وتعليم الأطفال كيفية عمل أشكال وتلوينها، كما ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب "الشبكات" تأليف ا. د تيلر بالمكتبة العامة بقاعة القصر، بينما نفّذت مكتبة دار الحرب الإلكترونية ورشة ثقافية بعنوان "أقوال مغلوطة" قل ولا تقل مع رسم وتلوين.



أما مكتبة SOS نفذت ورشة فنية لعمل سمكة من الكانسون الملون مع تدريب على الأغاني وتعليم العزف، وورشة حكي لقصة الأسنان لتعلم المحافظة على الأسنان، بينما نفّذ قصر ثقافة حلوان ورشة لعمل فازة من الأسمنت.



وأقام بيت ثقافة نادي الهليوليدو ورشة رسم بمناسبة ثورة 23 يوليو، كما أقام قصر ثقافة المطرية مسابقة رسم حر.