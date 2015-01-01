المشدد 15 سنة لـ16 متهمًا والمؤبد لـ3 آخرين في "خلية المغارة"

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة 16 متهمًا من عناصر الإخوان، بالسجن المشدد 15 عامًا، والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، ووالسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، في قضية "خلية المغارة".



وتعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت المعلومات إلى ضباط الأمن الوطنى بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض على 21 متهمًا.



ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.