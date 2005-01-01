أبرز المعلومات عن أكبر طائرة بالعالم حملت جمهور مدغشقر للقاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، أكبر طائرة فى العالم من طراز إيرباص 380، تتسع لـ800 راكب، قادمة من مدغشقر وعليها 500 مشجع لمؤازرة منتخب بلادهم فى مباراته أمام الكونغو الديمقراطية.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن أكبر طائرة بالعالم.

- طائرة ذات طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة من نوع ترنت 900 من صنع رولس رويس.

- أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص".

- أقلعت في أول طيران فعلي 27 إبريل 2005 من مطار مدينة تولوز جنوب فرنسا، وقامت الطائرة بأول رحلة تجارية في 25 أكتوبر 2007 مع الخطوط الجوية سنغافورة- سيدني.

- يوفر تصميمها القدرة على الطيران مسافة 15200 كيلومتر (8200 ميل بحرى) فهى تستطيع الطيران من هونج كونج فى الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 0.85 ماخ (أى ما يقارب 900 كم/ ساعة).

- تعتبر الإيرباص 380 أول طائرة تجارية تعمل باستخدام الغاز المُسال.





