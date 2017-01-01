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عالم

عقد لقاء خليجي مشترك مع المنظمة الأوروبية " أوتيف "

الأحد 07/يوليه/2019 - 03:04 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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استضافت دولة الكويت، لقاء مشتركا بين ممثلي الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي المنظمة الأوروبية لنقل الركاب والبضائع عبر الحدود بالسكك الحديدية "أوتيف"، وذلك لبحث آخر المستجدات الخاصة بتدشين مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الثنائي الذي عُقِد يوم الأربعاء الماضي، الخطوات اللازمة لكيفية الاستفادة من وثيقة "أوتيف" في تشغيل السكك الحديدية، والتي تشتمل على اللوائح والأنظمة والاتفاقيات الخاصة بنقل الركاب والبضائع بين الدول الأعضاء.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الحادي والعشرين الذي عقد في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2018 بهذا الشأن.
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