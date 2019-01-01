المشدد 15 سنة لمتهمين بسرقة "يمني" بالإكراه في قصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، الأحد، بمعاقبة المتهمين بسرقة يمني الجنسية بالإكراه بدائرة قسم قصر النيل، بالسجن المشدد ١٥ سنة.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد على الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيي، فاطمة قنديل، وأمناء سر عبدالله سلامة واسامة ابو ضيف.



وجاء في تحقيقات النيابة في القضية رقم ٣٤٣٢٢٧ لسنة ٢٠١٩، أن المتهمين "محمد. أ."،٤٢سنة سائق و"الهام. ا" 30 سنة ربة منزل، سرقا المجني عليه عبدالباسط محمد، ٦٢ عامًا، يمني الجنسية، بأن استقلا سيارة تحمل لوحات ٨٩٥٤ قيادة المتهم الأول، وأشهرت الثانية وآخر أسلحة بيضاء "مطواة"، مما بث في نفسه الرعب، وتمكنوا من تلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء منه على مبلغ مالي ٨٠٠ جنيه، وأحدثا له عدة إصابات سطحية.



تفاصيل الواقعة كانت بمرور الرائد عمرو أمير من قسم شرطة قصر النيل، فسمع صوت استغاثة من أحد المواطنين في الطريق، يستغيث من داخل سيارة أجرة، فتوجه نحوه ولحق بالمتهمين، لكن فر الثالث هاربًا، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على سلاح أبيض.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الهارب، وأن السلاح يستخدموه في وقائع السرقات بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.