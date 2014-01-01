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عالم

"يديعوت": الإسرائيليون الموجودون في غلاف غزة أصبحوا "لاجئين"

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه رغم مرور خمس سنوات على عملية "الجرف الصامد" ضد قطاع غزة المحاصر، وتدمير عدة أنفاق لحركة حماس الفلسطينية، إلا أن المستوطنين في الغلاف ما زلوا يفتقدون الأمن.

وأضافت "يديعوت"، اليوم الأحد، في تقرير لها بمناسبة مرور خمس سنوات على حرب غزة، إنه بعد مرور هذه الأعوام على عملية "الجرف الصامد" يشعر المستوطنون الإسرائيليون على حدود غزة بأنهم لاجئون، وأنهم مع كل تصعيد جديد يهربون إلى فنادق بعيدة عن منازلهم، أو لأسر مضيفة.

وجدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تهديداته لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إذ أكد مطالبته الجيش بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة ضد القطاع المحاصر في حال اقتضى الأمر.

واندلعت الحرب الإسرائيلية ضد غزة في 8 يوليو عام 2014، واستمرت لنحو 50 يوما، وأسفرت عن استشهاد 2147 فلسطينيا، وإصابة 10870 آخرين، بينما قتل 72 إسرائيليا، وأصيب 720 آخرين.
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