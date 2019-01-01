تأجيل محاكمة متهمي قضية "الاتجار بالبشر" في طنطا

أجلت محكمة جنايات طنطا، الأحد، محاكمة المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالبشر والتسول، مستخدمين رضيعًا حديث العهد والولادة في أعمال التسول عن طريق استجداء المارة، والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك، إلى جلسة الدور الأول من أكتوبر المقبل؛ لإحضار متهم من محبسه.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وسعيد عيسى حسن عيسى، وأمانة سر المحمدى الباجورى.



كان المستشار خالد الإتربى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين وهم "ممدوح. ع. ا" 48 سنة، "حنان. ف. ع" ربة منزل، "سعدية. م. غ"، 65 سنة بائعة مناديل، لمحكمة الجنايات باستئناف طنطا في القضية رقم 13348 لسنة 2019 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 356 لسنة 2019 كلى جنوب بنها بتهمة الاتجار في البشر، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى لنظر القضية، والتي حددت جلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع.