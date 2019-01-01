رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير العدل (صور)

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، وزير العدل؛ لتقديم التهنئة بتوليه منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.



وأعرب "المنشاوي"، عن بالغ شكره بزيارة وزير العدل، وبالغ تقديره لما يبذله في دعم الجهات والهيئات القضائية.



ومن جانبه، حرص وزير العدل على تأكيد الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة كهيئة قضائية مستقلة.