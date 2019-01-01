جامعة عين شمس تستعد للتنسيق الإلكترونى بـ١٤معملا

تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائبه لشئون التعليم والطلاب، استعدت الجامعة لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2019 -2020، بتجهيز 14 معمل حاسب آلي مزودة بـ 306 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم بالعباسية، كلية الزراعة بشبرا الخيمة،كلية البنات بمصر الجديدة، كلية الهندسة بعبده باشا، فضلًا عن معامل المدينة الجامعية بالعباسية.



تستقبل المعامل طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك www.tansik.egypt.gov.eg.



واستعانت إدارة الجامعة بفريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق، وسيتم العمل وفقًا لمواعيد تقررها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.