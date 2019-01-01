السيسي يُصدق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 111 لسنة 2019، بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2019-2020، بعد أن قرره مجلس النواب.



وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2019-2020 ، بمبلغ عشرة مليارات وأربعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه (10 مليارات و443 مليونًا و517 ألف جنيه).



ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.

