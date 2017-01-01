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تقارير ومتابعات

فى ذكراه الثانية.."المنسى".. ضابط الصاعقة الذى أصبح "أسطورة الشهداء"

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:48 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تحل اليوم، الأحد 7 يوليو، الذكرى الثانية لاستشهاد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة "103" صاعقة، على يد عناصر إرهابية في منطقة "البرث" برفح، ومعه أبطال من الكتيبة.

أحمد صابر منسي من مواليد 1977، بمركز منيا القمح بـمحافظة الشرقية، تخرج ضمن طلبة الدفعة 92 من الكلية الحربية، ثم التحق بالعمل فى صفوف القوات المسلحة، وحصل على فرق "مقاومة الإرهاب" لكونه ضابطًا بقوات الصاعقة وتولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة، خلفًا للعقيد رامي حسنين.

كان الشهيد العقيد أركان حرب، ينفذ عملية لمكافحة النشاط الإرهابى، والبؤر التكفيرية، بمدينة رفح والشيخ زويد، في منطقة "البرث"، وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، كمين قبل قوة تمركز كتيبة المنسي ورفاقه، بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بالهجوم على الشهيد، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه،فاستشهد وقتها بعد مقاومة كبيرة.

وقال محمد سليم، والد زوجة أحمد المنسي،إنه كان مستهدفًا منذ عام 2013، مضيفا، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة MBC أن أحد زملاء "المنسي" الذي نجا من العملية الإرهابية، أكد أن القتله كانوا يسألون على "المنسي" أثناء تنفيذهم العملية، لافتًا إلى أن "المنسي" معروف لدى هذة العناصر بإسم الطاووس الأكبر.

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