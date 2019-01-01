السيسي يُصدِّق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

السيسي يُصدِّق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الأحد 07/يوليه/2019 - 02:48 م
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٩، بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بعد أن قرره مجلس النواب.
وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بمبلغ أحد عشر مليارًا ومائة وثلاثة وعشرين مليونًا وثمانمائة واثنين وخمسين ألف جنيه (11 مليارًا و123 مليونًا و852 ألف جنيه).
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بمبلغ أحد عشر مليارًا ومائة وثلاثة وعشرين مليونًا وثمانمائة واثنين وخمسين ألف جنيه (11 مليارًا و123 مليونًا و852 ألف جنيه).
نشر القانون في الجريدة الرسمية.