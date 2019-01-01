السيسي يُصدِّق على قانون بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٩، بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بعد أن قرره مجلس النواب.



وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بمبلغ أحد عشر مليارًا ومائة وثلاثة وعشرين مليونًا وثمانمائة واثنين وخمسين ألف جنيه (11 مليارًا و123 مليونًا و852 ألف جنيه).



نشر القانون في الجريدة الرسمية.

