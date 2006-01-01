"زيزو" يعلن تشكيل قطاع الناشئين في الأهلي للموسم الجديد
الأحد 07/يوليه/2019 - 02:42 م
أعلن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الجديد بعد العرض والاعتماد من لجنة التخطيط للكرة. تشكيل قطاع الناشئين الجديد في الأهلي:
فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين.
هشام حنفي مساعد.
إكرامي الشحات المشرف العام على مدربي حراس المرمى.
جمال السيد مساعد مدير القطاع لبراعم 2008- 2009- 2010.
تامر حفني مساعد مدير قطاع لفرق البراعم 2006 -2007.
فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين.
هشام حنفي مساعد.
إكرامي الشحات المشرف العام على مدربي حراس المرمى.
جمال السيد مساعد مدير القطاع لبراعم 2008- 2009- 2010.
تامر حفني مساعد مدير قطاع لفرق البراعم 2006 -2007.