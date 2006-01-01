"زيزو" يعلن تشكيل قطاع الناشئين في الأهلي للموسم الجديد

أعلن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الجديد بعد العرض والاعتماد من لجنة التخطيط للكرة. تشكيل قطاع الناشئين الجديد في الأهلي:

فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين.

هشام حنفي مساعد.

إكرامي الشحات المشرف العام على مدربي حراس المرمى.

جمال السيد مساعد مدير القطاع لبراعم 2008- 2009- 2010.

تامر حفني مساعد مدير قطاع لفرق البراعم 2006 -2007.