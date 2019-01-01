لجنة التنسيق والمتابعة تبحث تقارير إنجازات المنظمات العربية

عقدت لجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي أعمال دورتھا الـ28 لبحث تقاریر إنجازات المنظمات العربیة والحسابات الختامیة وھیئات الرقابة المالیة والإداریة للمنظمات العربیة.



وأوضح مدیر إدارة المنظمات والاتحادات العربیة بجامعة الدول العربیة، الوزیر المفوض محمد عبد القادر، في تصریح صحفي الیوم الأحد، أن الاجتماعات تناقش على مدى خمسة أیام تعدیل اتفاقیات إنشاء المنظمات العربیة بما یتوافق مع الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربیة المتخصصة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



وأضاف "عبد القادر"، أن الاجتماعات تبحث موضوعات خاصة مقدمة من بعض المنظمات العربیة المتخصصة وكذلك تقریر وتوصیات اجتماع اللجنة الفنیة المعنیة بدراسة الأنظمة الأساسیة الموحدة لموظفي المنظمات العربیة المتخصصة.



وأشار إلى أن اجتماعات ھذه الدورة سترفع توصیاتھا للدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة في سبتمبر 2019.