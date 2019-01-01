الخنيسي يعد جماهير تونس بتصحيح المسار أمام غانا

وعد طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس جماهير بلاده بتصحيح مسار الفريق خلال مواجهة غانا يوم الإثنين في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.



وقال "الخنيسي"، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة غانا ستكون صعبة للغاية، لكننا جاهزون للرد على الانتقادات التي تعرضنا لها بسبب المستوى الذي ظهرنا عليه في دور المجموعات".



وأضاف: "الجميع يعمل من أجل مصلحة المنتخب، وسنقدم أقصى ما لدينا أمام غانا لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي، وسنكون في أقصى درجات تركيزنا".



وتابع: "مباراتا مصر مع جنوب إفريقيا وبنين أمام المغرب دافع كبير لنا من أجل التأهل للدور المقبل".



وخرج منتخبا مصر والمغرب من ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا وبنين.



وأتم: "جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم، وعقب مباراة موريتانيا تجمعنا سويا كلاعبين، وتحدثنا عن تراجع الأداء، وتعاهدنا على بذل قصارى جهدنا أمام غانا".