مقتل 65 مسلحا خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

قُتل 65 مسلحا خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الأمن في أفغانستان، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.



فقد نفذت قوات الأمن 112 عملية مشتركة وخاصة ضد الجماعات المسلحة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات الأمن نفذت 15 عملية مشتركة و97 عملية خاصة لقمع الجماعات المسلحة.



بالإضافة إلى ذلك، نفذ سلاح الجو الأفغاني 11 غارة جوية لدعم القوات البرية.



وأضاف البيان أن قوات الأمن نفذت العمليات في أقاليم لوجار وهلمند وغزني وفارياب وأوروزجان وغور وبلخ وكابيسا وزابول وتخار وكونار وننكارهار ولاغمان وهيرات وسار-اي-بول.



بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع أن قوات الأمن أصابت 28 مسلحا أيضا خلال نفس العمليات.



واعتقلت قوات الأمن شخصا يشتبه أنه من المسلحين.



وقالت وزارة الدفاع إن قوات التحالف قدمت أيضا دعما لقوات الأمن الأفغانية خلال العمليات.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على العمليات حتى الآن.