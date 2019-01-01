ألمانيا: النظام الإيراني يسعى للوصول إلى قنبلة نووية

قال عضو المجلس الاتحادي الألماني، توماس نورد، أن النظام الإيراني يبحث عن السلاح النووين، مشددًا على ضرورة بذل الكثير من الجهد لمنع النظام من الوصول الي قنبلة نووية، لانه يدد بذلك السلام العالمي.



وفي أعقاب تظاهرة الإيرانيين في ألمانيا، أمس السبت، أشار توماس، إلى أن الحرب مع إيران ليست الحل في القضية، فقد تبين الحرب في سوريا واليمن، أن هذه الحروب تدمر المجتمع، ولا تحقق أي تقدم.



فيما أعلن نورد عن تضامنه بحديث زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، في أن الحل في أيدي الشعب الإيراني ومقاومته ضد هذا النظام.



وقالت رجوي، وفي العام الماضي، خرج الآلاف من الرجال والنساء إلى الشوارع لاستعادة حقوقهم وحقوق المرأة والإفراج عن الآلاف من السجناء السياسيين، هذه هي طلباتنا أيضًا، يريد الشعب الإيراني إنهاء تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى.