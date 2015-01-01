موسكو تدعو واشنطن إلى صياغة شروط جديدة للاتفاق النووي مع إيران

دعا عضو لجنة مجلس الدوما الروسي للشئون الدولية، انطون موروزوف، الولايات المتحدة إلى وضع شروط جديدة للاتفاق النووي وعدم تجاهل الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط.



وقال ماروزوف اليوم الأحد: "إن ما يحدث الآن نتيجة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي يبعث على القلق الشديد، ونحن ندعو الولايات المتحدة باستمرار إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وصياغة شروط جديدة لهذه الصفقة مع إيران".



وأضاف أن تجاهل وإهمال الوضع غير مقبول ومحفوف بحرب كبيرة في الشرق الأوسط.



كانت الحكومة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة حتى 5% تقريبًا.



وأشارت الحكومة الإيرانية أيضا إلى أنها ستعيد بناء بعض أجزاء من المفاعلات النووية، التي تجمدت بموجب الاتفاق.



ويأتي هذا التصعيد بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل إيران للدول الأوروبية للالتزام بواجباتها تجاه إيران المتعلقة بمصالح البلاد الاقتصادية.



وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران.