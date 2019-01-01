أليخاندرو يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي في معسكر إسبانيا

قرر أليخاندرو مخطط أحمال النادي الأهلي رفع الحمل البدني للاعبي الفريق على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا باستخدام العديد من الأدوات.



الأهلي يخوض معسكرًا خارجيًا في إسبانيا خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم الجديد واستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.



وجاء قرار أليخاندور بالتنسيق مع الجهاز الفني من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى من الجاهزية قبل المشاركة في المباريات الودية الثلاثة التي يتضمنها المعسكر.



وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران على فترتين اليوم الأحد لتجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمرحة المقبلة التي تشهد استئناف مباريات بطولة الدوري.



جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 74 نقطة، وتتبقي لها مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، ومن المقرر خوضهما عقب نهاية كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.