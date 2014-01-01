"واللا": حماس تدرب 6 ألوية.. ونجحت في تطوير أسلحة استعدادًا للحرب

تدرب حركة "حماس" الفلسطينية 6 ألوية لديها استعدادا للحرب المقبلة، بالإضافة إلى وحدات النخبة على العمليات البرية، وكذلك الحرب في الأنفاق تحت الأرض، وذلك حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأكد "واللا"، في تقرير له بمناسبة ذكرى مرور خمس سنوات على عملية "الجرف الصامد" ضد قطاع غزة المحاصر، أن حماس تستعد للحرب على كافة المستويات النظامية، والاستراتيجية، والتكتيكية.



وأوضح أن الحركة الفلسطينية نجحت في إعداد وتطوير عدة أسلحة لديها مثل الطائرات دون طيار، وأسلحة القناصة والسفن، ويقوون من البنية التحتية العسكرية لديهم من أجل الحرب.



وجدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تهديداته لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إذ أكد مطالبته الجيش بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة ضد القطاع المحاصر في حال اقتضى الأمر.



واندلعت الحرب الإسرائيلية ضد غزة في 8 يوليو عام 2014، واستمرت لنحو 50 يوما، وأسفرت عن استشهاد 2147 فلسطينيا، وإصابة 10870 آخرين، بينما قتل 72 إسرائيليا، وأصيب 720 آخرون.