نابي كيتا يوجه رسالة لمنتخب غينيا قبل مواجهة الجزائر

توجه "نابي كيتا" لاعب نادي ليفربول، برسالة دعم ومساندة لمنتخب بلاده غينيا قبل مواجهة الجزائر في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.



وعاد الغيني إلى إنجلترا لتلقي العلاج في ليفربول، بعد إصابته في العضلة الخلفية أثناء مباراة نيجيريا في الجولة الثانية بدور المجموعات وتمنعه من استكمال البطولة المقامة في مصر.



ونشر "كيتا" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" رسالة مفاداها التالي: "تحياتي لجميع المتواجدين في المنتخب الغيني".



وتابع: "أنا مكتوف اليدين بسبب إصابتي في الركبة، ولا استطيع العودة مرة أخرى إلى مصر للمشاركة في أمم أفريقيا".



وأضاف: "لهذا أطلب منكم أن تسامحوني، ولكن علي الحفاظ على مستقبلي الاحترافي، وأتمنى العودة سريعًا وأخدم بلدي بأفضل طريقة ممكنة في القريب العاجل".



وأختتم رسالته: "أتمنى لكم تقديم مباراة جيدة اليوم أمام الجزائر".