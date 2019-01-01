ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة

أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من رئاسة الجبلاية صباح اليوم الأحد، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا.



منتخب مصر ودع كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بعد الخسارة بهدف دون رد.



وحسب اللائحة فإن من المقرر أن يدير شئون اتحاد الكرة في هذا الفترة ثروت سويلم المدير التنفيذي بصفة مؤقته لحين إجراء انتخابات جديدة.



يذكر أن جميع أعضاء اتحاد الكرة أعلنوا استقالتهم من اتحاد الكرة أيضًا صباح اليوم الأحد.