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عالم

الاحتلال يواصل حملات التنكيل بسكان العيسوية بالقدس

الأحد 07/يوليه/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملات تنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة اليوم وداهمت العديد من أحيائها وشرعت بتوقيف مركبات المواطنين والتدقيق بأوراقها وببطاقات الشبان وحررت العديد من المخالفات.

وتمركزت قوة عسكرية أخرى على مدخل البلدة الرئيسي لتوقيف الحافلات ومركبات المواطنين والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية.

يذكر أن أهالي العيسوية نظموا وقفة احتجاجية في البلدة يوم الخميس قبل الماضي ضد الاقتحامات اليومية للبلدة قمعتها قوات الاحتلال وأعدمت خلالها الشاب محمد سمير عبيد وأصابت آخرين، لكنها لم تكتف وواصلت دهم منازل المواطنين والتنكيل بهم واعتقال عدد كبير من الشبان؛ الأمر الذي يتسبب بتوتير الأجواء في البلدة.

في سياق آخر، استدعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، خمسة مواطنين مقدسيين في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لمراجعة بلدية الاحتلال.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن عقارات وأراضي بلدة سلوان خالد الشويكي بأن شرطة الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال داهمت خمسة منازل في حي وادي ياصول، وسلمت أصحابها إخطارات لمراجعة البلدية بحجة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن أكثر من 80 منزلا آخر أُخطرت بالهدم في نفس الحي.

ويعد حي سلوان، أحد أقدم الأحياء في مدينة القدس المحتلة، وتحيط به المستوطنات من كل جانب، ويمنع الاحتلال عمليات البناء فيه بالمطلق، ويقوم بشكل مستمر بهدم المنازل الفلسطينية فيه، بهدف تهويد حي سلوان بشكل كامل، إلا أن عمليات الهدم والترحيل للفلسطينيين تواجه بصمود من قبل الفلسطينيين الذين يتصدون لكل محاولات الاقتلاع والترحيل من قبل الاحتلال من خلال التشبث بأرضهم ورفضهم الرحيل عنها على الرغم من الهدم والاعتقال والتشريد.

وكان الشويكي قد أوضح في تصريح سابق أن الاحتلال يهدف من خلال هدم البيوت في حي وادي ياصول، إلى بناء قرى سياحية على أنقاض الأبنية والممتلكات الفلسطينية.

من ناحية أخرى، أفاد مركز قلنديا الإعلامي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فادي عدوان واحتجزت والده لساعات خلال عودتهما من زيارة عائلية بالقرب من مخيم دير عمار شمال غرب رام الله مساء أمس.

يذكر أن فادي عدوان هو شقيق الشهيد محمد علي عدوان الذي أعدمته قوات الاحتلال ميدانيا في مخيم قلنديا بتاريخ 2-4-2019.
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