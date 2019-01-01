ليفربول يخشى الخضوع لنظرية السنوات السبع ليورجن كلوب

تخشى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي من رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق توقيع عقد طويل الأمد مع "الريدز".



وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن إدارة ليفربول تريد تمديد عقد كلوب لست سنوات إضافية مع زيادة راتبه من 7 ملايين إسترليني إلى 10 ملايين، بعقد تبلغ قيمته الإجمالية 60 مليون إسترليني.



وقررت مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة لليفربول تلك الزيادة في عقد المدرب الألماني في أعقاب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.



ويسعى ليفربول من جانبه إلى تأمين بقاء المدرب الألماني من عروض الأندية الأوروبية الأخرى، خاصة أن كلوب كان مرشحًا في وقت سابق لتدريب يوفنتوس وريال مدريد.



ويبقى مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لليفربول متمثلا في أن كلوب رحل عن بروسيا دورتموند بعد 7 سنوات، وفعل نفس الأمر في ماينز، مما يعني إمكانية رحيل المدرب عن ليفربول في عام 2022.