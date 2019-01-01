الرئيس البرازيلي يثير الجدل بدفاعه عن عمالة الأطفال

أثار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو موجة جديدة من الجدل هذا الأسبوع بدفاعه المتكرر عن عمالة الاطفال في البلاد.



وقال بولسونارو خلال منتداه الأسبوعي الذي يبث مباشرة عبر فيسبوك "أعمل منذ أن كنت في الثامنة من عمري (...) والآن أنا ما أنا عليه".



وتوجّه الخميس الى مشاهديه قائلا "انظروا، عندما يعمل طفل يبلغ من العمر ثمانية أو تسعة أعوام في مكان ما، فإن الكثير من الناس يدينونه باعتبار ذلك +عمالة قسرية+ أو +عمالة أطفال+". وتابع "لكن إذا دخّن الطفل معجون الكوكا، فلا أحد يقول شيئا".



وأضاف "العمل يجلب الكرامة للرجال والنساء، بغضّ النظر عن أعمارهم".



وأعاد بولسونارو التطرّق الى الموضوع خلال مناسبة رسمية الجمعة. وقال "عملتُ منذ سن الثامنة في زراعة الذرة وقطف الموز (...) أثناء متابعتي الدراسة في الوقت نفسه". وأضاف "اليوم أنا ما أنا عليه. هذه ليست غوغائية، إنها الحقيقة".



ونشر السبت فيديو لوكالة فرانس برس يعود لعام 2017 يظهر الطفل فرانك غياشيو (11 عامًا) الذي يملك مؤسسة لجز العشب ومن المعجبين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو يجز عشب البيت الأبيض.



وكتب بولسونارو على الفيديو "العمل يعلي من شأن" الإنسان.



أثارت تعليقات الرئيس البرازيلي ردود فعل انتقادية شديدة.



وقال السياسي الاشتراكي مارسيلو فريكسو "إنه أفضل مثال لتحريض طفل على عدم العمل، ولمنعه من أن يكبر ليصبح بالغا مثل (بولسونارو)، مع كل هذا الكم من الكراهية وعدم الكفاءة".