موجة الحر في البوسنة تزيد من معاناة المهاجرين

مع موجة الحر الخانق لصيف البلقان، تضاف إلى معاناة آلاف المهاجرين العالقين في البوسنة مشكلة أخرى في رحلتهم المضنية باتجاه الاتحاد الأوروبي.



وتحت شمس حارقة يسارع صالح الحسن ورفاقه الخطوات باتجاه الغابة طلبا للاحتماء بظل أشجارها.



وكانوا قد فشلوا للتو في محاولتهم المتجددة للعبور بعد طردهم من الشرطة الكرواتية التي تكثف جهودها في قطع الطريق الى الاتحاد الأوروبي أمامهم.



ويقول الحسن، وهو مهندس معماري سوري عمره 33 عاما: "أكثر من 15 مرة وأنا أحاول منذ عشرة أشهر المرور، لن أتخلى عن الامر.. أرغب فقط في رؤية ابني المولود في السويد"، ويضيف: "لم أره إلا في الصور".



وكانت زوجته بين مئات آلاف المهاجرين الذين سلكوا طريق البلقان في 2015 قبل إغلاق حدود الاتحاد الأوروبي.



ويتقدم الحسن ورفاقه على درب معفر غير بعيد من لافتات حمراء معلقة في الاشجار تحذر من وجود ألغام في المكان من مخلفات المعارك في منطقة بيهاتش (شمال غربي) أثناء حرب البوسنة (1992-1995)، وهم لا يتوقفون إلا عند رؤيتهم جدول ماء يحمل بعض الطراوة للاجساد المنهكة من المشي في حرارة تبلغ 35 درجة.



وما عاد هؤلاء الهائمون على وجوههم يعرفون أين يرتاحون، فقد امتلأت مراكز ايواء المهاجرين في بيهاتش وفيليكا كلادوسا قرب الحدود مع كرواتيا التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة، وتبلغ طاقتها 3500 شخص.



لذلك هم يقيمون في أماكن عشوائية غير صحية، وينوي الحسن التوجه الى ساراييفو "حيث توجد خيارات أكثر" لمحاولة جديدة للوصول الى الاتحاد الأوروبي.



بعد تباطؤ في الشتاء، استؤنف تدفق المهاجرين مع "مئة مهاجر يصلون يوميا الى كانتون" بيهاتش، حسب علي سيليديديتش، المتحدث باسم الشرطة المحلية.



ويضيف المتحدث: "لكن في الآونة الاخيرة قل عدد من يتمكنون من عبور الحدود.. فقد عززت كرواتيا بشكل كبير الوجود الامني في هذه المنطقة".



وحسب وزارة الامن البوسنية، دخل أكثر من 34 ألف مهاجر آسيوي وإفريقي بشكل غير قانوني البلاد منذ بداية 2018، ويوجد نحو ثمانية آلاف منهم حاليا في البوسنة، حسب المفوضية الأوروبية.